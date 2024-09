Mario Tozzi tifa per l’apocalisse climatica | Lasciate sfogare i fiumi l’uomo deve farsi da parte video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Il disastro in Emilia Romagna? Tutta colpa dele non di Giove Pluvio: “Ivanno lasciati liberi di esondare dove non ci sono abitazioni” ed “è il caso di eliminare argini e sponde artificiali”, parola del pasdaran ambientalista. In un intervento apocalittico su La Stampa, il geologo e conduttore televisivo brandisce come un’ascia il suo fondamentalismo ecologista. “È bene ribadirlo: queste nuove perturbazioni a carattere violento dipendono dalla attuale crisi. Che dipende da noi. Il resto è cortina fumogena per perdere tempo e non sentirsi in colpa. E non mettere regole al libero mercato”, ha scritto in un post su Twitter del 18 settembre. “C’è un territorio complessivamente impreparato da anni in tutta Italia. Le soluzioni che si trovano sono solo opere, ma la risposta è maggiore natura.