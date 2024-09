Malore in auto Non ce l’ha fatta Luca Fasoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Non ce, 59 anni, l’indimenticato portiere dell’Agnadellese e della Capralbese, squadra dove ha giocato fino a 50 anni, coinvolto in un incidente stradale provocato da un, probabilmente un infarto. Il 59enne, nella mattinata di mercoledì, era a bordo della sua, una Panda e stava guidando in paese quando, arrivato in via Piave, ha perso il controllo, finendo la corsa contro una Tesla., subito soccorso da Silvia Bissa, agente locale, era stato portato in ospedale a Crema. Sembrava essersi ripreso ma, ieri mattina, l’epilogo triste.era figlio di Nino, noto organizzatore di corse ciclistiche negli anni ‘70 e ’80. I funerali sono fissati nella parrocchia di Agnadello lunedì alle 10. P.G.R.