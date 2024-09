LIVE Trento-Monza 2-0 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | l’Itas senza Rychlicki accelera nel finale e allunga 25-21

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-1 Vincente Gabi Garcia da seconda linea 1-0 Murooooooooooooooooo Di Martinooooooooooooooooo 25-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooo!nelcome nel set precedente e si porta sul 2-0 nonostante l’infortunio (apparentemente non grave) diben sostituito da Gabi Garcia 24-21 Errore al servizio23-21 Errore al servizio23-20 Mano out Garcia da seconda linea 22-20 Errore al servizio22-19 Servizio di Bristot e slash di Michieletto 21-19 Muroooooooooooooooo Garciaaaaaaaaaaaaaa 20-19 Errore al servizio20-18 Potente Gabi Garcia da zona 4 19-18 Parallela di Rohrs da zona 4 19-17 Diagonale di Lavia da zona 4 18-17 Mano out Rohrs da zona 4 18-16 Diagonale di Szwarc da zona 2 18-15 Parallela di Gabi Garcia da seconda ...