LIVE Olimpia Milano-Venezia Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA | prima semifinale

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladella. Di fronte l’, che ha vinto il titolo tricolore quest’anno, e la Reyer, semifinalista sia in campionato che in Coppa Italia nella stagione passata. Si apre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la stagione delle formazioni allenate rispettivamente da Ettore Messina e Neven Spahija, che quest’anno hanno cambiato parecchio. In particolare, sei gli arrivi per l’Umana, tra cui i più importanti sono quelli di Davide Moretti, Tyler Ennis e Xavier Munford, con Marco Spissu e Rayvjon Tucker tra i maggiori nomi in uscita. In casa EA7 Emporio Armani, invece, se non è cambiato tutto ci si va molto vicino: rimasti solo larga parte del blocco italiano (tranne Nicolò Melli), Shields e Mirotic.