LIVE Joshua-Dubois Mondiale IBF pesi massimi 2024 in DIRETTA | inizia il match!

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 Entra Antonysul ring. 22.52 Chiamato sul ring Daniel. 22.50 Finalmente è il momento,la presentazione dei due pugili 22.40 Anthonyè un pugile britannico di 34 anni, famoso per la sua potenza e le sue vittorie nei. È diventato campione del mondo per la prima volta nel 2016 e ha sconfitto avversari di alto profilo come Wladimir Klitschko, Joseph Parker e Andy Ruiz Jr. Dopo aver subito due sconfitte contro Oleksandr Usyk,ha ottenuto quattro vittorie consecutive, inclusa una contro Francis Ngannou.è anche medaglia d’oro olimpica del 2012 e ha un record di 28 vittorie e 3 sconfitte?. 22.26 Si esibisce Liam Gallagher prima dell’ingresso dei pugili. 22.23 Daniel, nato nel 1997, è un pugile britannico che ha fatto il suo nome grazie alla sua potenza e abilità nei knockout.