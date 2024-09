L’iniziativa Sport in Darsena La vela protagonista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Annullati gli appuntamenti dei giorni precedenti, l’edizione 2024 diine di Navigare per Ravenna, si terrà in forma ridotta oggi e domani. L’orientamento, tempo permettendo, è quello di dar seguito alla manifestazione nata nel 2014 da un’idea del Circolo Velico Ravennate e del Comune di Ravenna per contribuire, attraverso lo, a ridare vita alladi città e al suo specchio acqueo.Inconsente alle associazioniive del territorio di promuovere le proprie discipline, con dimostrazioni pratiche e spiegazioni di tecnici specializzati, verso i più giovani. L’obbiettivo è quello di creare una vera cultura dello. Oggi, dalle 17 alle 19, la cittadinanza potrà provare tutti glied in particolare l’emozione della barca a. A chiudere un weekend dedicato allo, nella mattinata di domani, andrà in scena Navigare per Ravenna.