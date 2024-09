Liberiamoci dalla plastica Sicilia prima ad avviare campagna

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo laregione italiana adquest’iniziativa del ministero dell’Ambiente. Quindici associazioni di volontariato rimuoveranno ladai nostri fiumi e litorali: i Comuni attiveranno le barriere sui fiumi per intercettare le plastiche e impedirgli di arrivare in mare. I fiumi in cui inseriremo le barriere sono distribuiti in tutti i litorali dellae caratterizzatipresenza di riserve naturali, o comunque da vincoli di particolare pregio ambientale”.