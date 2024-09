Le scelte del sindaco | Subito 200mila euro Poi stato d’emergenza E apro anche le scuole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Lerino dopo due giorni di stop,dal fondo di riserva del Comune e richiesta fondata dellodi Emergenza al governo tramite la Regione che ha già avviato la procedura. Parola di Daniele Silvetti,di Ancona, al termine del sopralluogo di ieri nelle frazioni e nelle. Interpellato su questi temi dal Carlino l’altro ieri, il primo cittadino di Ancona aveva deciso di prendere tempo e fare un giro approfondito nel territorio comunale per capire come stessero davvero le cose: "I danni sono importanti, non ci sono criticità, ma ci sarà da lavorare parecchio per ripristinare il tutto – ha detto Silvetti ieri poco dopo aver visto coi propri occhi cos’è successo a Montesicuro – Nella frazioni la situazione è delicata, ci sono famiglie isolate a cui dovremo fornire tutti i servizi e le attenzioni necessarie.