Lago d' Iseo dove mangiare sulla via dello spiedo tra Bergamo e la Franciacorta

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 21 settembre 2024) Gli indirizzi che stiamo per svelarvi, sono tutti buoni motivi per visitare ild’, 180 metri di altezza nel cuore delle Prealpi, detto anche Sebino. Immerso tra luoghi di arte e cultura, merita di essere esplorato un inedito patrimonio enogastronomico, a cominciare dalle bollicine dellaper finire con una ristorazione autentica fatta di brace, pesce di acqua dolce e cotture antiche. I migliori indirizzi perIl paese che dà nome al- si trova in provincia di Brescia,sponda meridionale. Nel centro medievale è da visitare la lastricata piazza Garibaldi,si trovano il Comune, la Casa dei Palatini con la sua facciata affrescata e l'Arsenale, struttura del 1200 e oggi centro culturale. Ecco i migliori indirizzi per una sosta golosa. FN Nazzari(BS) via G. Garibaldi, 15 030 9821756nazzari-.it Pasticceria.