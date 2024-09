Frozen 2 | Dylan O' Brien ricorda l' imbarazzante provino per il sequel del film d' animazione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 settembre 2024)O'ha raccontato di aver fatto unper entrare nel cast deld'del 2019,2.O'ha recentemente parlato del suoper2, che non è andato necessariamente come da lui previsto. L'attore di Saturday Night ha recentemente fatto un'apparizione al Late Night With Seth Meyers, dove il conduttore gli ha chiesto della sua fallita audizione per ilanimato del 2019, che ha visto Kristen Bell e Idina Menzel tornare rispettivamente nei panni delle sorelle Anna ed Elsa. Teen Wolf: il vero motivo per cuiO'ha scelto di non partecipare alL'audizione fallita O'ha detto di non aver affrontato ilcon grandi speranze di ottenere il