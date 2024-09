F1 disastro Sainz a Singapore | schianta la Ferrari in Q3 e provoca la bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024)Carlosdurante la Q3 del GP di, diciottesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana in quel di Marina Bay. Dopo due minuti dall’inizio dell’ultima sessione, decisiva per stabilire la pole position, il pilota dellaè finito al muro, distruggendo così la monopostondo unaMa cosa è successo nello specifico? L’iberico è andato a sbattere proprio nel momento di preparazione del giro, quando si stava lanciando. Ilsta ha prima fatto passare una McLaren, eseguendo una regolazione poco prima di affrontare la curva che l’ha portato a sbattere pesantemente contro il muro distruggendo l’ala e la sospensione posteriore.