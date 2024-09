Cosa vedere in Perù il Paese delle montagne incantate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) da Lima Qualcuno se la cava con un forte mal di testa, altri con un ubriaco stordimento, una nausea confusa e intermittente. Pochi sono immuni, tanti si curano con un mix di farmaci occidentali e rimedi locali: su tutti le foglie di coca, da masticare, sciogliere nell’acqua fumante, succhiarne via il sapore da caramelle amarognole. Si trovano ovunque, costano niente, sono legali e no, non c’entra la droga: serve un processo chimico per renderle cocaina, danno giusto qualche botta di lucidità precaria nel torpore generale. Il mal d’altitudine, che poi è fame d’ossigeno, è l’unico effetto collaterale del: un agguato ai polmoni, al cervello, allo stomaco e ai sensi, che s’insinua nel cuore e nelle viscere. Resiste dopo il rientro a casa, diventa una profonda, innamorata nostalgia. Perché le Ande saranno ricordi per sempre, sono poesia sopraelevata.