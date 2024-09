Cenare a casa di uno Chef

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 21 settembre 2024) L’importante è prenotare. Oltre alla sicurezza di assicurarsi un posto, la telefonata alloCristian Nardulli è determinante per l’esperienza. Dalla chiacchierata, infatti, si determina il menu in degustazione. Carne o pesce? La domanda non è così banale, perché se nella prima opzione loha più possibilità di manovra, per la seconda dipenderà molto da cosa è disponibile dal pescato del giorno dei pescatori da cui si rifornisce. Decisi il numero di portate e il menu è tutto in discesa: ci si siede all’unico tavolo disponibile che si trova letteralmente nell’abitazione dello, a San Floriano nel Collio in Friuli, e ci si gode il pasto tra una chiacchiera e un bicchiere di vino. L'home-restaurant del Collio «L’idea è stata quella di creare un vero è proprio ristorante -con tanto di licenza- nelladove abito.