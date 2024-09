Caso Cecchettin la confessione shock di Filippo Turetta VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024)subito dopo l’arresto ha raccontato come ha ucciso Giulia. E ‘Quarto Grado’ per la prima volta ripropone le sue parole 1° dicembre 2023, carcere Montorio di Verona., da poco in manette per l’omicidio di Giulia, davanti ai magistrati racconta quanto successo in quel tragico 11 novembre. Nemmeno una lacrima, ma lunghe paure e lo sguardo rivolto verso terra.(Ansa) – cityrumors.itIl giovane, che sembra più magro rispetto alle foto pubblicate durante nelle settimane precedenti, racconta i dettaglidi un omicidio che qualche settimana prima aveva scosso l’intera Italia. Ripercorre passo passo i gesti fatti e alla fine sottolinea: “Non avrei mai pensato di farle questo”.