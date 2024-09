Addio al prof Gian Luca Tusini | Un uomo di grande cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) L’Area Nord piange la scomparsa delessordistudioso di arte e docente per tanti anni a Bologna presso la locale università. Aveva 63 anni e aveva dedicato tutta la sua vita agli studi. Nativo di San Prospero è venuto a mancare all’improvviso ieri mattina a Cavezzo, dove risiedeva da molti anni, mentre si trovava in un negozio di alimentari. Inutili i soccorsi ed i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. "Studioso di chiara fama, allievo di Renato Barilli, maestro della fenomenologia degli stili alla Alma mater, docente egli stesso di storia dell’arte presso l’ateneo bolognese.studioso di storia locale e di araldica – racconta il sindaco di Medolla ed esperto di Benili, Alberto Calciolari – è autore di saggi e pubblicazioni ed animatore dei cenacoli locali come il Gruppo Studi Bassa Modenese.