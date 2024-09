Accadde oggi 21 settembre | Carlos Aguilera ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 21edricorrenze Vinse con il Torino la Coppa Italia del 1993, ma da noi è ricordato soprattutto per le stagioni nel Genoa. Nel campionato 1990-’91 (quello del miglior piazzamento in campionato del Grifone nel secondo dopoguerra) mise a segno 15 reti, come Tomas Skuhravy. Il 18 marzo 1992 realizzò la doppietta a Liverpool con la quale il ‘Vecchio Balordo’ divenne il primo club italiano ad espugnare Anfield. In Uruguay vinse sei scudetti, senza dimenticare la Copa America conquistata con la ‘Celeste’ nel 1983. Il 211964 è nato, detto il ‘Pato’. Nel giorno del suo decimo compleanno, nasceva Giuliano Giannichedda, 281 presenze in Serie A (compreso uno spareggio) tra Udinese, Lazio, Juventus e Livorno. Nel 2004 festeggiò la Coppa Italia con i biancocelesti. GLIEROIDELCALCIO.