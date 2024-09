The Penguin Colin Farrell indossa un pene prostetico nella scena della tortura | Anatomicamente corretti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024)e i creativi di Thehanno voluto esserein ogni dettaglio realizzando parti intime coerenti con l'aspetto del villain DC. Senza fare spoiler, nel primo episodio di Thevediamonudo come mamma l'ha fatto mentre vieneto da Sofia Falcone (Cristin Milioti), che lo crede responsabile dell'omicidio del fratello Alberto Falcone. Per realizzare l'agghiacciante, il team del make-up e degli effetti visivi ha realizzato un corpocon tanto dicoerente con la fisicità del Pinguino, il tutto per essere il più accurati possibile. Anche se non vediamo ilin questione, a garantirci l'esistenza è il protagonista, che ha lodato pubblicamente Michael Marino, creatore delle protesi per la serie HBO, per essere