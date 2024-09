Settembre in pineta | il gran finale con teatro musica e danza al Teatro dei Piccoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sabato 21, ildei(Viale Usodimare, Mostra d’Oltremare, Napoli) ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegnain, con un evento di chiusura dell’estate: una festa all’aria aperta ricca di momenti di incontro, creatività e scambio culturale. Promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, la rassegna curata da Casa del Contemporaneo, si inserisce nell’ambito di Affabulazione, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione di incontri tra diverse generazioni. Gli ospiti potranno approfittare di tutta la giornata, portando un telo per picnic e godendo di momenti di relax tra le varie attività. Inoltre, il bar deldeisarà aperto per l’intera durata della manifestazione.