Sanità a Fiumicino Baccini | stiamo alle fasi finali per l’ospedale di prossimità E poi una Rsa

(Di venerdì 20 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Nel corso della conferenza stampa organizzata presso l’Aula consiliare del Comune diper sensibilizzare sulla donazione di organi e sulla prevenzione cardiaca (leggi qui), il sindaco Marioha illustrato i progetti in corso per migliorare i servizi sanitari del comune di. In particolare,ha annunciato la prossima realizzazione deldi, pensato per trattare i codici bianchi e gialli, con l’obiettivo di fungere da filtro per i pronto soccorsi ospedalieri. “Manca solo l’ultimo parere per l’approvazione definitiva,” ha dichiarato il sindaco. RSA di primo livello e sensibilizzazione alla donazioneha anche sottolineato l’importanza di rafforzare i servizi per la popolazione anziana.