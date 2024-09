Pichetto Fratin insiste sul nucleare che permetterà risparmi per 34 miliardi l’anno Ma M5S non ci sta | Prima pensino al deposito nazionale di scorie

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se ne parla da mesi e a quanto pare il governo Meloni, malgrado la contrarietà degli italiani emersa in un recente sondaggio, è sempre più convinto sulla necessità di puntare sull’energia atomica. Come spiegato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto, in un’intervista a La Stampa, i piccoli reattori nucleari modulari “avranno un grande impatto” sull’economia “perché ci sono aziende italiane alla guida dei principali e più avanzati progetti di ricerca” e “perché saremo in grado di garantire energia al nostro sistema industriale a un costo concorrenziale: non possiamo più andare avanti con l’energia che costa il doppio rispetto al resto d’Europa”. “Con il 22% dinel nostro futuro mix energetico, potremo farare al nostro Paese fino a 34”, ha aggiunto il ministro.