Pattinaggio artistico | Kim beffa Nakai e vince la gara femminile al Grand Prix Junior di Ankara

(Di venerdì 20 settembre 2024) Termina con il successo della sudcoreana Yuseong Kim la seconda giornata dedicata alla quarta tappa del circuito ISU2024-2024, competizione diin scena questa settimana ad, in Turchia. Bella prova per l’asiatica che, dopo la seconda posizione dello short, ha sbaragliato la concorrenza grazie un free decisamente positivo, imbastito dall’esecuzione di un triplo axel, da altri sette tripli e da due doppi axel (entrambi inseriti in sequenza dopo il triplo loop). Difendendosi nelle components, la nativa di Seoul ha conquistato 133.91 (75.74, 58.17) sfiorando quota 200 con 198.63. Perde la leadership quindi Ami, rallentata da una caduta sul triplo axel (sottoruotato) che ha inchiodato il suo score a 125.39 (66.23, 60.16) per 191.61. Significativa terza posizione per la francese Stefania Gladki, capace di arginare con 121.90 (67.