My Home My Destiny si sposta prima di Pomeriggio 5

(Di venerdì 20 settembre 2024) Se La Promessa passa su Rete4, come vi abbiamo anticipato, cosa succede neldi Canale 5, orfano della saga spagnola? La scelta dei vertici Mediaset è quella di puntare sulla seconda stagione di MyMy. Se lo scorso anno, la dizi turca è stata sospesa al termine dellastagione, con l’arrivo dell’autunno, quest’anno prosegue come traino diCinque. Quest’estate MyMy2 – programmata nei giorni feriali, poi solo nei weekend e di nuovo nei giorni feriali – ha ottenuto risultati più che discreti (ieri alle 14:45: 1.771.000 spettatori e il 18.4%). Non sarà facile con lo slittamento, e con una versione di una manciata di minuti, conservare tale audience. La Promessa, ad esempio, lo scorso anno in estate si era rivelata più forte di MyMy, salvo poi perdere terreno con lo “spezzatino” autunnale.