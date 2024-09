Musica dal 27 al 29 a Cremona arriva l’Electric Sound Village

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (askanews) – Novità in occasione diInternational Exhibitions and Festival, la manifestazione fieristica più importante per gli strumentili d’alta qualità, in programma dal 27 al 29 settembre alle Fiere di. Nasce infatti un nuovo spazio, che dialoga con la tradizione e gli importanti equilibri di un territorio la cui vocazione per lae la liuteria è nota in tutto il mondo. Si parte dalla liuteria elettrica, espressività e originalità con amplificatori, cavi, pedali effetti, tecnologie e conoscenze scientifiche in questo ambito. Si prosegue con strumenti vintage, dagli anni ’50 agli anni ’70, la loro nascita e il ruolo che hanno svolto fino ad oggi come modelli di riferimento e ormai pezzi preziosi di collezioni, da conservare e preservare.