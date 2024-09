Morti sul lavoro in Brianza sette vittime in nove mesi Cittadini e sindacati scendono in strada | Basta omicidi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Monza, 20mbre 2024 –e centro sociale Foa Boccaccioin piazza per dire stop allesul. Il triste record dei 7suldall’inizio dell’anno inha visto la mobilitazione con un presidio organizzato nel tardo pomeriggio di oggi in largo Mazzini. Per terra una trentina di caschetti rossi sotto lo striscione rosso della Usb. Accanto un altro striscione bianco con la scritta: “sul: le nostre vite valgono più dei loro profitti”. Poi si sono susseguiti gli interventi di rappresentanti sindacali, lavoratori in pensione che hanno raccontato le esperienze personali di turni massacranti e il dolore per la perdita di amici che, proprio in fabbrica o sul cantiere, hanno perso la vita.