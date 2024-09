Milan | Ibrahimovic preferirebbe Tudor accetterebbe Sarri non vuole Allegri Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024)vorrebbe, nonIlè in mano a. Sembra assurdo ma è così. Oggifa il punto sulla panchina rossonera. Fonseca è considerato un fantasma, se ne parla come se fosse già stato esonerato. In pole position c’è Maurizio, sacchiano ortodosso. Di questo, l’ex tecnico della Lazio conosce bene Loftus-Cheek, giocatore che voleva in biancoceleste, e Morata, che invece al Chelsea ha faticato ad adattarsi ai suoi schemi. L’idea delè affidarsi a un allenatore italiano o esperto del nostro campionato, per questo Ibra insiste su: il croato sarebbe il suo preferito. Però gioca con la difesa a 3, mentre la squadra è stata costruita per la linea a 4, l’ossessione di