Impianto di rifiuti nella zona industriale di Buccino il Consiglio di Stato ferma Buoneco

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti‹‹Ildi, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, compensando le spese››. Così, accogliendo il ricordo di appello alla sentenza del Tar, i magistrati della seconda sezione deldi, Oreste Mario Caputo, Raffaello Sestini, Davide Ponte, Sergio Zeuli e Alessandro Enrico Basilico, hanno messo definitivamente la parola fine sul ricorso 7628/2020, proposto dal Comune dicontro la società sarneseSrl, nei confronti di Ministero delle Imprese e del Made in Italy , della Provincia di Salerno, del Comune di Ricigliano, di Confindustria Salerno – Associazione degli Industriali della Provincia di Salerno, del Consorzio A. S. I.