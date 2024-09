Il fascino dei frammenti di vita nell’osservazione della quotidianità nell’Espressionismo Pop di Ray Piscopo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Per molti artisti uscire da se stessi e dal proprio sentire, o dal proprio punto di vista sulla, rappresenta un viaggio all’interno del vivere contemporaneo, di tutta lache ruota intorno e che va a comporre quel puzzle esistenziale in grado di arricchire l’esistenza e la consapevolezza di un brulicare di tranquilla ripetitività, di circostanze, di emozioni che coesiste con quelle vissute in prima persona. Sulla base di questo tipo di approccio creativo la fase più essenziale è l’osservazione attraverso cui è possibile entrare in empatia con il momento vissuto dai personaggi che di volta in volta divengono protagonisti, persone comuni immortalate mentre stanno lavorando o quando stanno trascorrendo momenti di svago e di divertimento.