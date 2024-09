I politici della destra brasiliana continuano a usare X

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nonostante il blocco nel Paese, moltissimi esponenti (anche con un ruolo parlamentare)stanno continuando a utilizzare la piattaforma di Elon Musk come segno di protesta nei confrontidecisione presa dal giudice Alexandre de Moraes e confermata dalla Corte Suprema. Lo stanno facendo, alcuni dichiarando esplicitamente, utilizzando le VPN (Virtual Private Network) che sono state vietate nel Paese proprio contestualmente alla decisione ufficiale che risale allo scorso 30 agosto. Dunque, nonostante X sia bannata in Brasile, i rappresentantiproseguono dritti nella loro “battaglia”. LEGGI ANCHE > Elon Musk ha provato ad aggirare il bando di X in Brasile Il casosospensionepiattaforma di Elon Musk nel Paese è diventato – come ovvio – un caso politico.