Ho perso la memoria per 2 settimane temevo di non tornare normale | Franco Morbidelli e la verità mai svelata sull’incidente di Portimao

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Lasu quell’incidente non ve l’abbiamo mai raccontata tutta”. Ora invecesi è aperto. Il pilota italiano, campione del mondo in Moto2 nel 2017 e vicecampione della MotoGp nel 2020, ha raccontato per la prima volta i dettagli dell’incidente di cui è stato vittima lo scorso gennaio sul circuito portoghese di, durante la sessione di test invernali. All’altezza della curva 9, il pilota è caduto perdendo conoscenza. “Era in una posizione strana”, raccontò Marc Marquez, che insieme al fratello Alex fu stato tra i primi a soccorrerlo. Trasportato immediatamente all’ospedale di Faro,è rimasto sotto osservazione per tre giorni, saltando i test ufficiali in Malesia. Nonostante il recupero apparentemente rapido,oggi confessa di aver vissuto momenti di grande paura: “Holaper due“.