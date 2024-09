His Three Daughters la recensione | tre sorelle e il peso del passato

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il film: His, 2024. Diretto da: Azazel Jacobs. Genere: Drammatico. Cast: Elizabeth Olsen, Carrie Coon, Natasha Lyonne. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in anteprima stampa ed in lingua originale con sottotitoli. Trama: Le emozioni sono forti quando tre, che si erano allontanate, si riuniscono in un angusto appartamento di New York City per accudire il padre malato durante i suoi ultimi giorni. A chi è consigliato? Hisè consigliato a chi ha bisogno di un film drammatico (ma non troppo) in cui scorrano emozioni e lacrime in maniera genuina, a chi è in cerca di conforto e di riappacificazione con la propria famiglia, o semplicemente a chi ha voglia di guardare un film ben scritto, diretto e magnificamente recitato.