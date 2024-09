Gael García Bernal e Diego Luna sono nei guai nel trailer della serie Máquina | il pugile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) La: ilsarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma prima del debutto su Disney+, ecco il. Disney+ ha svelato che gli attoriBerna e, protagonistinuova: il, saranno tra gli ospiti alla diciannovesima edizioneFesta del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre. In occasione dell'annunciostati inoltre diffusi ile il poster del progetto che vede protagonista anche Eiza González e che debutterà il 9 ottobre sulla piattaforma streaming con tutti e sei gli episodi. Che cosa racconterà: ilNegli episodi dello show si racconterà quello che accade dopo una sconfitta devastante che porta Esteban "La" Osuna (