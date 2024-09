Franciacorta torna protagonista agli Oscar della tv

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il 15 settembre, il Peacock Theater di Los Angeles ha ospitato gli Emmy Awards 2024, che a pochi mesi dalla precedente edizione – rinviata a gennaio per via degli scioperi di Hollywood – ha visto trionfare la serie comica che parla di comicità: “Hacks”. La serie sul Giappone feudale, “Shogun”, si è aggiudicata il premio per la miglior serie drammatica stabilendo un nuovo record con ben diciotto statuette. Anche in questa settantaseiesima edizione, i vincitori hanno festeggiato il traguardo raggiunto nelBar del Governors Gala, l’esclusivo after-party dedicato alle star del panorama televisivo internazionale. Il prestigioso metodo classico ha accompagnato i piatti firmati da tre celebrity chef americani – Jet Tila, Michael Voltaggio e Brooke Williamson – e, per la prima volta, una creazione curata da uno chef italiano, Augusto Pasini.