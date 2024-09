Emilia-Romagna dal governo subito 20 milioni per l' emergenza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Alluvione in, dal20di euro per le "prime necessità". Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto oggi una riunione in videocollegamento con l'sull'causata dal maltempo che ha colpito la regione. Alla riunione hanno partecipato - si legge in una nota - il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Vicepresidente facente funzioni della RegioneIrene Priolo, il Capo del Dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano e il Commissario straordinario dialla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in, Toscana e Marche Francesco Paolo Figliuolo.