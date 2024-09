Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana di basket 2024 | orari semifinali e finale programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tutto è pronto per ladi! Nel weekend imminente del 21-22 settembre, infatti, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si sfideranno quattro squadre per contendersi il primo trofeo della stagione-2025 con la formula della Final Four. Nella prima semi, inalle ore 18:00, i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano sfidano l’Umana Reyer Venezia (qualificatasi come miglior classificata dalla passata annata) in un match diventato oramai un ‘classico’ della nostra Serie A. Coach Ettore Messina punta a vendicare le sconfitte rimediate negli anni scorsi contro gli acerrimi nemici della Virtus Bologna, mentre la Reyer di coach Spahijia cerca di ribaltare il pronostico per centrare ladi un trofeo mai raggiunto finora.