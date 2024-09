Conte studia sorprese contro la Juventus | si fa fatica a tenere fuori McTominay Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di. Domani c’è la sfida con ladi Thiago Motta all’Allianz Stadium. Il dilemma è sempre uno: quale modulo sceglierà? Non ci sono molti dubbi, ma la sorpresa è dietro l’angolo. Non è un mistero chesta cercando il modo per aggiungere qualità e sostanza nell’undici titolare.la Juve non è esclusa la sorpresa Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky, da Castel Volturno, non è escluso chepossa sorprendere presto: «Kvara-Lukaku e poi? Non è escluso chepossa sorprenderci. Da un punto di vista tattico, da un po’ raccontiamo della ricerca di qualcosa di diverso. C’è varietà soprattutto in mezzo.faia tenerlo. Non è escluso che il 3-4-2-1 visto fin qui possa cambiare in qualcos’altro. Potrebbe diventare un 3-5-2 o un 4-3-3». In studio si continua il ragionamento.