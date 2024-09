Cammarano | No all’impianto di rifiuti a Buccino vittoria storica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune die bocciato le ragioni della società Buoneco Srl in merito alla realizzazione di un impianto di smaltimento per 113.000 tonnellate dinell’area industriale di. Questadecisione rappresenta unaper la tutela ambientale delle nostre aree interne e segna un punto di svolta per la gestione del territorio a livello nazionale. Questo risultato dimostra che quando si agisce in maniera compatta si possono raggiungere obiettivi significativi a salvaguardia della popolazione”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne, Michele. “Ci auguriamo inoltre che questa pronuncia preluda ad un provvedimento simile anche per le Fonderie Pisano, dimostrando come lo sviluppo sostenibile e la tutela della salute pubblica siano valori da difendere.