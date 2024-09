Alluvione in Emilia-Romagna dal Governo 20 mln dopo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto una riunione in videocollegamento con l’sull’causata dal maltempo che ha colpito la regione. Alla riunione hanno partecipato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il vicepresidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e il commissario straordinario dialla ricostruzione nei territori colpiti dall’verificatasi in, Toscana e Marche, Francesco Paolo Figliuolo.