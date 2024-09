Vanessa Incontrada sull’amore per Rossano Laurini la separazione necessaria poi di nuovo insieme

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 19 settembre 2024) La conduttrice, 45 anni, ha raccontato a F l’amore e la serenità ritrovati dopo il periodo di crisi attraversato col compagno e imprenditore, con cui è legata da 17 anni.si erano separati nel 2022, unache è stata “per capire alcune cose che tra noi non andavano”, ha dichiarato la conduttrice spagnola naturalizzata italiana a F.ha spiegato che, avendo vissuto in passato una relazione tossica, il timore che potesse ripresentarsi una situazione analoga le ha dato la forza di chiudere per prendersi il tempo di capire. La consapevolezza degli “errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli”, poi, ha permesso alla coppia di ripartire. Adesso la coppia sta attraversando un periodo sereno e felice.