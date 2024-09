Sull’Ucraina l’Italia non si assume le sue responsabilità Parla Rosato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Quella dimostrata oggi dalè una posizione ipocrita. E le parole del vicepremier Antonio Tajani confermano che il governo non può – per calcoli politici – sostenere l’Ucraina fino in fondo. Così, però, perdiamo di credibilità”. È un Ettore, deputato e vicepresidente di Azione, particolarmente irritato quello che risponde a Formiche.net per commentare il voto sulla risoluzione almento Europeo che ha sancito il via libera per l’impiego di armi europee in territorio russo. Il documento, complessivamente, è stato votato a larghissima maggioranza. È stato l’ottavo paragrafo – proprio quello dedicato all’impiego delle armi – ad aprire le divisioni. Cosa contesta alla “postura” italiana in Ue in questa votazione? Di fatto l’ipocrisia. Non si può essere solidali con l’Ucraina e poi negare loro la possibilità di poter attaccare obiettivi strategici su territorio russo.