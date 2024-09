Reggio Calabria | Gravi Violazioni e Episodi di Bullismo nel Centro Storico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 19 settembre 2024) Neldi, sono stati segnalati numerosi casi di violenza e, molti dei quali hanno coinvolto minorenni e donne. La Questura è intervenuta in ben 56 occasioni, dimostrando l’importanza di un controllo costante e di azioni preventive per garantire la sicurezza della città . L’Intervento della Questura Grazie all’intensificarsi delle operazioni della polizia, diversidi violenza sono stati gestiti con prontezza, riducendo i rischi per i cittadini. Tuttavia, il numero di casi resta preoccupante, soprattutto nel. Per maggiori dettagli, leggi la notizia completa su StrettoWeb. Segui ZON.IT su Google News.