Perché peso 150 chili Francesco Nozzolino parla della sua vita Non sempre facile

(Di giovedì 19 settembre 2024) È diventato famoso negli ultimi anni grazie alla sua simpatia e, senza dubbio, anche per le sue ‘forme’., personaggio noto per la sua partecipazione come XXXL ad “Avanti un altro“, ha rilasciato un’interessante intervista a Fanpage rivelando il motivo per cui pesa 150. A scanso di equivoci e in piena era “bodyshaming”, in cui frustrati e idioti se la prendono con gli obesi o chi non rispetta certi canoni estetici insultandoli, è doverosa una premessa. Le persone in sovrapsono a maggior rischio per lo sviluppo di diversi disturbi come il diabete, le malattie cardiovascolari (ictus e infarto), malattie respiratorie (quali le apnee notturne), problemi a carico delle articolazioni, disturbi ginecologici, infertilità, impotenza e disturbi dell’umore (centro-obesi.com).