Parlamento Europeo | Gori nominato nelle delegazioni Maghreb e Albania

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Giorgio, dopo essere statovicepresidente della Commissione Industria ed essere stato incluso tra i membri della Commissione Affari Esteri, entra ufficialmente in duedel: l’europarlamentare bergamasco tesserà relazioni con 5 Paesi del Nord Africa – Algeria, Libia, Marocco, Tunisia e Mauritania – nell’ambito delle attività della delegazione EU-, mentre intensificherà ulteriormente i rapporti che ha già avviato negli anni scorsi con l’grazie alla nomina nell’ambito della delegazione EU-. Come membro supplente,è anche assegnato alla delegazione all’Unione per il Mediterraneo. La notizia è arrivata proprioscorse ore, quando il, impegnato in questi giorni nella seduta plenaria di Strasburgo, ha votato le composizioni delleparlamentari.