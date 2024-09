MotoGP Dall’Igna sulla coppia Marquez-Bagnaia nel 2025 | Spero non sia un disastro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ducati è la regina incontrastata dellaattuale, potendo contare su quattro piloti nettamente superiori alla concorrenza in termini di punti nella classifica generale del Mondiale 2024 quando mancano 7 round al termine della stagione. Jorge Martin, Francesco, Marced Enea Bastianini sono racchiusi in 62 punti, mentre il primo inseguitore (Brad Binder con la KTM) è lontano addirittura 89 lunghezze dal quarto posto. Uno scenario che potrebbe cambiare nel, in seguito alla scelta di promuoverenel team factory al fianco diperdendo così di conseguenza sia Martin che Bastianini. “Sinceramente siamo felici di questa decisione. Sono due dei migliori piloti del campionato, ma di sicuro il loro carattere è davvero molto forte. Pertanto è importante riuscire a gestirli bene durante il prossimo anno.