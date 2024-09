MotoGp Bagnaia sulla polemica Rossi-Marquez | Sarebbe bello se il nostro sport fosse più pulito Il suo commento a sorpresa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sul podio di Misano aveva chiesto ai suoi tifosi di non fischiare Marc, vincitore del Gran premio. E anche adesso, alla vigilia del Gran premio dell’Emilia Romagna che è stato già ribattezzato Misano 2 (perché si corre semprepista intitolata a Marco Simoncelli), il campione del mondo dellaPeccodecide di mantenere la sua linea.sarà il suo futuro compagno in Ducati ufficiale, quindi niente polemiche e niente screzi. Anche se il suo amico Valentinonei giorni scorsi è tornato sull’amaro epilogo del famoso Mondiale 2015, quando i duelli con un giovanissimogli impedirono di vincere il decimo titolo. “Non mi interessa il caso, come non capisco i fischi al podio, che sono capitati anche a me a Barcellona”, ha dettoin conferenza stampa.