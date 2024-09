Marvel Fase 5 | tutti i film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 19 settembre 2024)5:5 delCon l’uscita in sala di Spider-Man: Far From Home (2019) si è ufficialmente conclusa la3 del. Questa è stata caratterizzata in particolare dalla celebre Infinity War, che ha visto gli Avengers egli altri supereroi fin qui introdotti scontrarsi con il titano pazzo Thanos. Concluso quel ciclo narrativo, ha avuto inizio la4, caratterizzata non più solo da lungometraggi ma anche da diverse serie distribuite sulla piattaforma Disney+. Questa è stata costituita dagià usciti come Spider-Man: No Way Home ed Eternals, o con titoli come Doctor Strange nel MultiversoFollia e Thor: Love and Thunder.