Lautaro Martinez suona la carica | Ora pensiamo al campionato!

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’Inter ha pareggiato contro il Manchester City all’Etihad Stadium con il risultato di 0-0 e lo ha fatto nonostante le numerose sorprese di formazione. Tra queste, che su Instagram ha pubblicato un post.– L’Inter non si vuole assolutamente fermare con la mente alla Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto uno 0-0 importantissimo contro il Manchester City, superando la sfida più difficile del mini-con un punto in trasferta all’Etihad Stadium. I nerazzurri hanno fatto tutto questo anche grazie alle seconde linee, che hanno risposto positivamente alla chiamata dell’allenatore. Tra coloro che sono rimasti in panchina c’è stato soprattutto. https://www.instagram.com/p/DAEvTULoY03/?igsh=YzVvZmE5MXJzbjI5 L’argentino ha giocato una buona mezz’ora ed ha recuperato le energie per il derby di domenica.