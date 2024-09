Janel Grant Si Affida a Nuova Agenzia PR in Vista del Debutto della Docuserie Mr McMahon su Netflix

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il mondo del wrestling si sintonizzerà suil 25 settembre per vedere lain sei parti dal titolo Mr.. L’intera causa legale ruota attorno a, anche se lei ha fatto del suo meglio per rimanere fuori dai riflettori. Ora,ha assunto un nuovo studio di pubbliche relazioni per gestire l’ondata di interesse che si prevede.è stata contattata per un’inter, ma alla fine non si è concretizzata. Tuttavia, la sua storia sarà comunque un elemento di rilievo quando ladebutterà il 25 settembre. Gli avvocati diterranno una conferenza stampa virtuale a New York domani, poco prima del. Lain sei parti Mr.si prepara a rivelare informazioni significative.