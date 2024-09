In pochi pensavano che Lookman potesse essere mai nominato tra i 30 migliori giocatori del mondo Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) In Inghilterra ancora non si spiegano comesia diventato. E lo ricordano ogni volta che ne hanno l’occasione. Questa sera l’Atalanta ospita l’Arsenal in occasione della partita di Champions League. E ilcoglie la palla al balzo. Non si capacita di come il nigeriano sia tra i trentadel. “Inse lo sarebbero mai aspettato. Eppure eccolo lì, l’ex ala del Charlton Athletic nato a Wandsworth, presente nella lista più prestigiosa del calcio mondiale. Non molto tempo fa,era probabilmente più noto ai tifosi di calcio inglesi per il suo rigore fallito contro il West Ham nel novembre 2020. Uno dei peggiori calci di rigore della Premier League“.più Gasperini uguale tripletta in finale di Europa League “Oggiha una fama molto più impressionante“.