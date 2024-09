In Alta Valle Spluga Precipita in un dirupo Muore cercando funghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Èto per una ventina di metri. La caduta è stata fatale a Cesare Doni, pensionato settantaseienne di Missaglia, nel Lecchese, che ieri pomeriggio era uscito con un gruppo di amici a cercarenei boschi di Isola, frazione di Madesimo (Sondrio). E proprio gli amici hanno dato il primo allarme poco dopo le 15, non vedendo più ricomparire il compagno che non rispondeva nemmeno al telefono. Come sempre, si esce insieme e poi si procede singolarmente a scandagliare bosco e sottobosco, dandosi appuntamento in un certo luogo. Così è stato anche ieri ma all’appello, appunto, mancava il settantaseienne. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, concentrate nella zona di Case Raseri, scelta dalla compagnia per dedicarsi alla caccia ai