Il premio letterario Donne tra ricordi e futuro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Arezzo, 19 settembre 2024 – Iltra” torna a premiare, sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, a Pratovecchio Stia (AR). Questi gli appuntamenti: SABATO 21 SETTEMBRE h. 15,30, TEATRO COMUNALE DI STIA, per consegnare i premi ai finalisti delle Sezioni Narrativa romanzo e romanzo breve, Poesia, Cucina in famiglia, Ambiente, Novelle. DOMENICA 22 SETTEMBRE ALLE ORE 9,30, TEATRO DEGLI ANTEI, per presentare il libro La saggezza delle radici, a cura di Ilaria Ozzola – in memoria - e Martina Biagiolini con la collaborazione di Massimo Martini. Gli Autori sono i Protagonisti della Casa di Riposo di San Romualdo di Pratovecchio. Il testo è stato premiato datranella II Edizione nel 2015. La Casa editrice è Arti grafiche Cianferoni Seguirà l’assegnazione agli autori meritevoli delle menzioni speciali.